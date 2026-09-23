Βέλικο Παούνοβιτς: «Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τη Σερβία»

Η Σερβία φιλοξενεί την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας (24/09/26, 21:45) για το Nations League και ο προπονητής Βέλικο Παούνοβιτς μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά και το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με τη Σερβία στάθηκε στην επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς στους «πλάβι», αλλά και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την άνθηση του ελληνικού ποδοσφαίρου, που τόνισε ότι αποτελεί παράδειγμα για τους Σέρβους.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βέλικο Παούνοβιτς

Για την επιστροφή του Τάντιτς στην εθνική Σερβίας: «Δεν έχω μεγάλη πίστωση για την επιστροφή του Τάντιτς, ήταν κάτι που υπήρχε βαθιά μέσα του. Γνωρίζοντας την πλευρά του ποδοσφαιριστή, δεν πιστεύω ότι είχε κλείσει τον κύκλο του. Το γεγονός ότι επέστρεψε είναι όλο δικό του επίτευγμα. Εγώ απλώς άνοιξα μια συζήτηση μαζί τους και χαίρομαι που είναι εδώ σήμερα.

Μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθε, η ατμόσφαιρα είναι εντελώς διαφορετική. Η ηρεμία του, ο χαρούμενος χαρακτήρας του, η προσωπικότητά του, η αυτοπεποίθησή του, για να μην αναφέρω τις αγωνιστικές του ικανότητες, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα και σε όλους εμάς γύρω της». Για την ατμόσφαιρα που περιμένει στο «Ράικο Μίτιτς»: «Η τελευταία φορά που βρέθηκα εκεί ως ποδοσφαιριστής ήταν με τη φανέλα της Ολυμπιακής ομάδας, όταν νικήσαμε τη Ρωσία 4-3.

Πριν από αυτό, ήμουν στο 100ό ντέρμπι ως παίκτης της Παρτίζαν, όταν ήμουν 17 ετών. Περιμένω μια όμορφη ατμόσφαιρα και ο κόσμος μας να μας στηρίξει. Η αγάπη δεν απαιτείται, πρέπει να κερδηθεί και προσπαθούμε η ομάδα μας να παρουσιάζει τέτοια εικόνα στο γήπεδο, ώστε ο κόσμος να τη στηρίζει. Τώρα βρισκόμαστε σε φάση ανασυγκρότησης και χρειαζόμαστε η ομάδα και ο κόσμος στην εξέδρα να γίνουν ένα». Για το σύστημα: «Έχουμε 29 παίκτες στην αποστολή, κάτι που μας επιτρέπει τακτική ευελιξία.

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Δεν αποκλείουμε τίποτα, δεν πρέπει ποτέ να είσαι άκαμπτος στο ποδόσφαιρο. Ένας από τους λόγους που καλέσαμε αυτόν τον αριθμό παικτών είναι ότι θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς θα είναι εξαιρετικά απαιτητικά για τους ποδοσφαιριστές».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά γνωρίζω τη δουλειά του, την καριέρα του και τις επιτυχίες του ως προπονητή. Από αυτή την άποψη, τον γνωρίζω πολύ καλά. Για μένα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συναδέλφου που έχει μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα και έχει αφήσει το στίγμα του.

Το αν είναι πλεονέκτημα για τους Έλληνες ότι ο προπονητής τους είναι Σέρβος μπορεί να εξεταστεί και από τις δύο πλευρές. Θα είναι ασυνήθιστο για εκείνον να παίξει απέναντι στην εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά είναι επαγγελματίας».

Για την Ελλάδα: «Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τη Σερβία. Το πρωτάθλημά τους βρίσκεται στη 12η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την αξία της αγοράς, ενώ το δικό μας είναι στην 29η. Επιπλέον, οι υποδομές, τα γήπεδα, ο ανταγωνισμός, ο κόσμος που πηγαίνει στα παιχνίδια… Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.

Είδαμε πόσοι από τους νεαρούς τους παίκτες αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν ταλέντο και έχουν αναπτύξει ένα καλό σύστημα στις εθνικές τους ομάδες. Όλα είναι μια διαδικασία. Όταν πήγα στην Ισπανία το 1995, δεν ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου. Με τα χρόνια αναζητούσαν διαφορετικά μοντέλα που θα τους έφερναν εκεί που βρίσκονται σήμερα. Οι Ισπανοί είχαν πάντα το δυναμικό, αλλά τώρα έχουν γίνει σημείο αναφοράς για όλους».