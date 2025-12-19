Ο Κριστιάν Καρεμπέ αγόρασε το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε και έγινε αντιπρόεδρος του συλλόγου

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έκανε επενδυτικό μπάσιμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο αγοράζοντας το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε, που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία. Ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού θα είναι αντιπρόεδρος του ιταλικού συλλόγου.

Ο πρόεδρος της Σανρεμέζε, Αλεσάντρο Μάζου, αποφάσισε να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο του συλλόγου στον Κριστιάν Καρεμπέ και τον Θεόδωρο Ορνιθόπουλο, οι οποίοι θα έχουν και οι δύο από 37,5% των μετοχών.

Ο Μάζου θα κρατήσει το 25% και τη θέση του προέδρου στην ιταλική ομάδα, που τα τελευταία δέκα χρόνια αγωνίζεται στη Serie D.

«Η νέα κατεύθυνση του συλλόγου είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Ορνιθόπουλος είναι μια βασική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, συνιδρυτής και σχεδιαστής της γνωστής μάρκας ρολογιών Genius Watches. Συναντήσαμε τον Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες. Αμέσως εξέφρασε ενδιαφέρον για το έργο. Αφού αναλύσαμε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διοίκηση της εταιρείας, υπογράψαμε τη συμφωνία.

Η ομάδα βρίσκεται στη Serie D εδώ και δέκα χρόνια και ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σταθερή βάση και να στοχεύσουμε στο άλμα στις επαγγελματικές τάξεις», ανέφερε ο πρόεδρος της Σανρεμέζε στο Gazzeta Dello Sport.