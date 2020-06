Ένα νέο ρεκόρ κατέρριψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το γκολ που πέτυχε στην εκτός έδρας νίκη της Γιουβέντους επί της Μπολόνια (2-0).

Η Γιουβέντους πέρασε από την έδρα της Μπολόνια (2-0) για την 27η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να… ανοίγει το δρόμο στη “βέκια σινιόρα”.

Ο “CR 7” άνοιξε το σκορ στο 23′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στα 35 του χρόνια έγινε ο κορυφαίος Πορτογάλος σκόρερ στην Ιστορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφθασε τα 43 γκολ σε 54 εμφανίσεις με την φανέλα της Γιουβέντους και άφησε στην δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα, τον συμπατριώτη του, Ρουί Κόστα, ο οποίος αγωνίσθηκε από το 1994 μέχρι το 2006 σε Φιορεντίνα και Μίλαν, σκοράροντας 42 φορές.

Να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πρώτος Πορτογάλος σκόρερ, τόσο στην Premier League (118 γκολ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), όσο και στην La Liga (311 γκολ με την Ρεάλ Μαδρίτης).

