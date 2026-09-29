Ο Λεβαδειακός πυροδότησε τη βόμβα Μοχάμεντ Ελνένι

Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του ανακοίνωσε ο Λεβαδειακός, ο οποίος κατάφερε να φέρει στη Βοιωτία τον Μοχάμεντ Ελνένι.

Ο 34χρονος διεθνής με την εθνική Αιγύπτου μέσος (1,80μ.) ανακοινώθηκε μέσα από ένα βίντεο που ο ίδιος αναφέρει πως μόλις υπέγραψε με τον Λεβαδειακό και είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

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“Γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψα στον Λεβαδειακό, στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζω το ταξίδι μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα δώσω το 100% μου για αυτή την ομάδα. Φίλαθλοι του Λεβαδειακού θα σας δω στο επόμενο παιχνίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που αρχίζω το ταξίδι μου”, ήταν τα λόγια του Ελνένι.

Η συμφωνία είναι για έναν χρόνο, με τον Λεβαδειακό να κινείται αθόρυβα, να εκμεταλλεύεται την ανοιχτή για τους ελεύθερους αγορά και να προχωράει σε μία τεράστια κίνηση.

Ο Ελνένι έχει αγωνιστεί σε 161 παιχνίδια με την Άρσεναλ, όπου βρισκόταν από το 2016 μέχρι το 2024.

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Με την αγγλική ομάδα έχει κατακτήσει το FA Cup το 2017 και δύο φορές το Community Shield το 2018 και το 2021, ενώ δούλεψε υπό τις οδηγίες του Αρσέν Βενγκέρ (72 ματς) και Μικέλ Αρτέτα (71 ματς).

Τις τελευταίες δύο σεζόν έπαιξε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την Αλ Τζαζίρα, απ’ όπου και έμεινε ελεύθερος.