Αθλητικά

Ομπράντοβιτς για το Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι’ αυτό

"Δεν θα πιέσουμε τους τραυματίες να γυρίσουν νωρίτερα", ξεκαθάρισε ο "Ζοτς"
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος προπονητής αναφέρθηκε στις πολλές απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός (Χούαντσο, Σλούκας, Φαλ, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις), αλλά εξήγησε ότι δεν πρόκειται να… κλάψει, ψάχνοντας λύσεις εκ των έσω για τους επόμενους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

“Πρέπει να παίξουμε καλά πρώτα απ’ όλα. Έπαιξαν πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι. Έχουν αθλητικούς και έμπειρους παίκτες. Στην πρώτη αγωνιστική είχαν το καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο. Πρέπει να προσέξουμε το παιχνίδι στο transition και το isolation.

Ελπίζω ο χρόνος να βοηθάει. Δεν είναι εύκολο με τα προβλήματα που έχουμε και το καλεντάρι. Έτσι είναι για όλους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε για αυτό. Ακούμε ο ένας τον άλλον.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι εκτός. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως δέκα ημέρες, κάτι τέτοιο.

Έχουν το πρόγραμμά τους (σ.σ. οι υπόλοιποι τραυματίες), δεν τους πιέζουμε να γυρίσουν νωρίτερα. Πρέπει να είναι 100% έτοιμοι. Θα δούμε πότε είναι καλή περίοδος να τους βάλουμε μέσα.

Έχω σεβασμό για τον Τόνι Πάρκερ. Τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA. Ως προπονητής έχει πολύ καλή δομή επιθετικά και αμυντικά”, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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