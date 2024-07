Ο Λιονέλ Μέσι τιμήθηκε από την Ίντερ Μαϊάμι για τα 45 τρόπαια στην καριέρα του

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε και το Copa America με την Εθνική Αργεντινής και έφθασε τα 45 τρόπαια στην τεράστια καριέρα του, γεγονός για το οποίο βραβεύτηκε από την Ίντερ Μαϊάμι.

Στο περιθώριο του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σικάγο Φάιρ, ο Λιονέλ Μέσι παρέλαβε τιμητική πλακέτα και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο γήπεδο, ενώ ένα τεράστιο “σεντόνι” με τον αριθμό 45 είχε στρωθεί στο γήπεδο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ εμφανίστηκε ευδιάθετος στο χορτάρι, αλλά με ειδική μπότα στο πόδι του, καθώς ο τραυματισμός του στον τελικό του Copa America, τον έχει θέσει εκτός αγώνων και είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει θεραπεία για να επανέλθει στη δράση στο MLS.

Inter Miami honored Leo Messi for winning the Copa América and becoming the footballer with the most titles ever.



45 trophies 🐐 pic.twitter.com/u1ff1gpZPd