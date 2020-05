Η ΑΕΚ φέρεται να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Ολεξάντρ Λίποβι, ο οποίος και αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στον Προμηθέα Πάτρας.

Ο ίδιος ο Λίποβι αποκάλυψε το γεγονός, επισημαίνοντας ότι έγινε μια πρώτη “κρούση” προς τον παίκτη από την ΑΕΚ, με την ομάδα να του εξηγεί όμως ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την οριστικοποίηση του μπάτζετ για την επόμενη σεζόν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Ουκρανός φόργουορντ έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν με τον Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο είχε 8,5 πόντους κατά μέσο όρο με 41% στο τρίποντο, στα παιχνίδια του Eurocup.

Promitheas & Ukraine NT SG Oleksandr Lypovyy told Ukrainian TV he has drawn interest from one of the Greek powerhouses, AEK



According to his words, AEK is interested in him but wants to know budget for next season before making any moves. Also they want to keep some core imports