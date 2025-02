Ο Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς – Βόμβα μεγατόνων στο NBA

Οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Μάβερικς έχουν προκαλέσει φρενίτιδα στον κόσμο του ΝΒΑ, με το ESPN να αναφέρει νωρίς το πρωί της Κυριακής (2.2.25) ότι οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει μία ανταλλαγή που θα στείλει τον Λούκα Ντόντσιτς στο Λος Άντζελες και τον Άντονι Ντέιβις στο Ντάλας.

Ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Άντονι Ντέιβις βρίσκονται στο επίκεντρο της συμφωνίας, οι Λέικερς θα αποκτήσουν επίσης τους Μάξι Κλέμπερ και Μάρκιεφ Μόρις, ενώ οι Μάβερικς θα λάβουν τον Μαξ Κρίστι και ένα ντραφτ του πρώτου γύρου το 2029, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το ESPN μετέδωσε ότι οι Γιούτα Τζαζ συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία και θα πάρουν τον Τζέιλεν Χουντ-Σίφινο και ένα ζευγάρι επιλογές του δεύτερου γύρου στο φετινό ντραφτ.

Ο Ντόντσιτς, 25 ετών, έχει κατά μέσο όρο 28,1 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ σε 22 αγώνες αυτή τη σεζόν.

The full details of the Luka-AD trade



Thoughts? pic.twitter.com/3498oWloJC