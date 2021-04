Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει βρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρα του και τα σενάρια για το μέλλον του όλο και πληθαίνουν.

Το όνομα του Ρουμάνου τεχνικού έχει ακουστεί για τις ελληνικές ομάδες (ΑΕΚ και Παναθηναϊκός), έχει παίξει δυνατά για την Πάρμα, ενώ τις τελευταίες ώρες γράφτηκε ότι βρίσκεται στη λίστα ομάδας από τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τους «The Straits Times» της Σιγκαπούρης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στη λίστα των Λάιον Σίτι Σέιλορς, οι οποίοι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Αουρέλιο Βίντμαρ που απολύθηκε πρόσφατα.

Οι Λάιον Σίτι Σέιλορς ανήκουν στον Φόρεστ Λι, ο οποίος είναι ο 5ος πλουσιότερος άνθρωπος της Σιγκαπούρης και 177ος στη φετινή λίστα του «Forbes» με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου, με περιουσία συνολικής αξίας 12.4εκ. δολαρίων.

Οι άλλοι υποψήφιοι για τον πάγκο τους είναι ο Κοσμίν Ολαρόιου, ο Λιουμπίνκο Ντρούλοβιτς και ο Ρούι Βικτόρια.

