Ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Μονακό στο Game 5 των play off της Euroleague, παρά την αξιοσημείωτη εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είχε 24 πόντους και 10 ασίστ στο ματς.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν απέφυγε πάντως να βγάλει το… καπέλο στους Πειραιώτες μετά το ματς, κάνοντας σχετική ανάρτηση στο twitter από τα… αποδυτήρια.

Ο Τζέιμς έγραψε συγκεκριμένα τα εξής: “Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακός, καλή σειρά. Καλή τύχη στο Final 4” και πρόσθεσε: “Κατά δεύτερον, στους συμπαίκτες μου, φοβερή πορεία. Ίσως στις καλύτερες τέσσερις ομάδες της Euroleague στο δεύτερο μισό της σεζόν. Τρομερή παρέα”.

First off congrats to @olympiacosbc good series. Good luck in the F4

Second to my teammates, hell of a fucking ride. Arguably top 4 best teams in euroleague second half of the season. Gang shit @ASMonaco_Basket