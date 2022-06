“Ροζ” αποκαλύψεις για τον παλαίμαχο διεθνή επιθετικό, Μάικλ Όουεν, από Αγγλίδα πρώην παίκτριας του ριάλιτι, “Big Brother”.

Ο Μάικλ Όουεν βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα, με τα σκανδαλοθηρικά ταμπλόιντ να ασχολούνται με τις αποκαλύψεις της διάσημης πρώην παίκτριας του βρετανικού Big Brother, Ρεμπέκα Τζέιν.

Η Ρεμπέκα Τζέιν αναφέρθηκε στα «ροζ» μηνύματα που της είχε στείλει ο -παντρεμένος εδώ και 17 χρόνια- παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, μια υπόθεση που συζητήθηκε για πρώτη φορά το 2021.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Ρεμπέκα Τζέιν, ο Μάικλ Όουεν την ικέτευε να του στείλει γυμνές της φωτογραφίες, ενώ ανέφερε ότι ο Άγγλος επιθετικός χαρακτήρισε -στις συνομιλίες τους- τον γάμο του ως «απάτη»!

Πάντως, η πρώην παίκτρια του “Big Brother” ξεκαθάρισε πως ο Όουεν δεν κάλυπτε τις… απαιτήσεις της, αφού τον θεωρεί πολύ κοντό για τα γούστα της (1,72 μ.).

«Η ιστορία που μου πουλούσε ο Μάικλ ήταν ότι δεν ήταν πραγματικά παντρεμένος και πως ο γάμος ήταν ψεύτικος. Μου είπε ότι ο γάμος του ήταν γάμος από ανάγκη για χάρη του φαίνεσθαι και για να κρατήσει ενεργή την επιχείρησή τους με τα άλογα κούρσας. Μου είπε επίσης ότι ο γάμος του ήταν παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε να έχω ψάξει καλύτερα την κατάσταση και να ήμουν πιο προσεκτική, αλλά τον πήρα ως δεδομένο. Μου είπε πολλά σκουπίδια την περίοδο των έξι εβδομάδων που ήμασταν σε επικοινωνία και ήθελε να με συναντήσει. Θα πρέπει όμως να θυμάστε ότι τον απέρριψα και δεν το έκανα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις μου για το ύψος ενός άνδρα».

‘Michael Owen said his marriage was a sham and begged me for nude pics,’ says ex-Big Brother star Rebecca Janehttps://t.co/ewYFBWAxZ9