Ο Τζαμάλ Μάρεϊ “οργίασε” κόντρα στους Τζαζ, οδηγώντας τους Νάγκετς στη νίκη (119-107) και στο 3-3. Στο flash interview ήταν εμφανώς συγκινημένος, όχι μόνο για την απόδοσή του, αλλά και τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων ρατσιστικής βίας. Παπούτσια με Τζορτζ Φλόιντ και Μπριόνα Τέιλορ.

Παράταση στην αγωνία! Στο Game 7 θα κριθεί ποια ομάδα θα περάσει στα ημιτελικά από το “ζευγάρι” Νάγκετς – Τζαζ. Η ομάδα από το Ντένβερ επικράτησε με 119-107 και ισοφάρισε την σειρά σε 3-3.

Το Game 7 θα γίνει ξημερώματα Τετάρτης (4:00) και οι Νάγκετς θα επιχειρήσουν να γίνουν η δωδέκατη ομάδα στην Ιστορία του ΝΒΑ, που προκρίνεται αν και βρέθηκε να χάνει με 1-3.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Σημείωσε 50 πόντους, μοίρασε έξι ασίστ και μάζεψε πέντε ριμπάουντ σε 43 λεπτά στο παρκέ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Νάγκετς σούταραν με 50% από την γραμμή των τριών πόντων.

Από τη Γιούτα ξεχώρισε ο Μίτσελ, που σημείωσε 44 πόντους (7/7 βολές, 5/12 δίποντα, 9/13 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Στο flash interview, ο Τζαμάλ Μάρεϊ εμφανίστηκε συγκινημένος. Φορώντας παπούτσια με τις μορφές των Τζορτζ Φλόιντ και Μπριόνα Τέιλορ, ο παίκτης των Νάγκετς δήλωσε: «Αν και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εν ζωή, μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω να παλεύω σε αυτόν τον κόσμο. Βρήκαμε ως ΝΒΑ έναν σκοπό για να παλεύουμε, σαν σύνολο. Κι εγώ φόρεσα αυτά τα παπούτσια ως σύμβολο για να συνεχίσουμε τη μάχη μας σε όλο τον κόσμο».

“We found something we’re fighting for as the NBA, as a collective unit…and I use these shoes as a symbol to keep fighting all around the world.”



– Jamal Murray after Denver’s Game 6 win. pic.twitter.com/rkwPn9QuHX