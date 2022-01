Ένας από τους πιο δεινούς σκόρερ που είδαν στο παρελθόν τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Βραζιλιάνος Μάριο Ζαρντέλ, έκανε “στροφή” στην τηλεόραση και μπήκε στο… πορτογαλικό σπίτι του Big Brother.

Ο Μάριο Ζαρντέλ αποφάσισε να συμμετάσχει στο Big Brother και έκανε και κάλεσμα στον κόσμο της Βραζιλίας να το παρακολουθήσει και να τον στηρίξει.

Θυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος επιθετικός “μάτωσε” τα αντίπαλα δίχτυα, φορώντας τη φανέλα της Πόρτο, ενώ αγωνίστηκε επίσης στις Βάσκο, Γκρέμιο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπόλτον, Νιούελς και Ανόρθωση.

Lembram do Jardel? Vai participar do Big Brother de famosos em Portugal!



E pediu uma forcinha aos brasileiros!https://t.co/eeiPcD3JPx



via @cerqgomes pic.twitter.com/mIvRnO89K7