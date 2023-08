Μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, ο Μαρσέλο συνεχίζει την καριέρα του στη Φλουμινένσε στη Βραζιλία, όπου είχε μία άτυχη στιγμή, τραυματίζοντας σοβαρά τον Λουτσιάνο Σάντσες.

Κατά τη διάρκεια αγώνα με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για το Κόπα Λιμπερταδόρες, ο Μαρσέλο προσπάθησε να πατήσει την μπάλα, αλλά τελικά πάτησε το πόδι του αντιπάλου του, το οποίο και “διαλύθηκε” με κάταγμα σε δύο σημεία.

«Σήμερα αναγκάστηκα να ζήσω μια πολύ δύσκολη στιγμή στο γήπεδο. Τραυμάτισα άθελά μου έναν συνάδελφο. Θέλω να σου ευχηθώ την καλύτερη δυνατή ανάρρωση, Λουτσιάνο Σάντσες. Σου εύχομαι όλη τη δύναμη του κόσμου!», δήλωσε μετά το ματς ο ίδιος ο Μαρσέλο, ενώ το γεγονός σχολίασε και η Φλουμινένσε γράφοντας: «Η Φλουμινένσε εκφράζει την αλληλεγγύη της και εύχεται ταχεία ανάρρωση στον αμυντικό της Αρχεντίνος Τζούνιορς, Λουτσιάνο Σάντσες, ο οποίος τραυματίστηκε σε μια τυχαία ενέργεια στον αποψινό αγώνα».

Marcelo just accidentally broke Luciano Sanchez’s leg in the Libertadores.



Horrible scenes. He got a red card & left the pitch in tears. pic.twitter.com/yP4A3NM9Sb