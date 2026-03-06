Ο Μέσι χειροκρότησε τον Τραμπ και δίχασε τους fans, η σύγκριση με τον Πελέ και ο Μαραντόνα που δεν «προσκύνησε» τις ΗΠΑ

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μαίνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε χρόνο για να υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο την πρωταθλήτρια του MLS για το 2025, Ίντερ Μαϊάμι, με την παρουτσία του Λιονέλ Μέσι -δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ- να είναι αυτή που τράβηξε τα… φώτα.

Ο Λιονέλ Μέσι περπάτησε δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον συνιδιοκτήτη της Ίντερ Μαϊάμι, Χόρχε Μας. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για τον πόλεμο στο Ιράν, με τις ΗΠΑ να συμμετέχουν ενεργά στο πλευρό του Ισραήλ.

“Όταν “τελειώσω” με το Ιράν παίρνει σειρά η Κούβα” είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Αμερικής μπροστά στον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε τον επίτιμο προσκεκλημένο του! Έκανε αναφορά στα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα, έκανε τη σύγκριση με τον Πελέ και φυσικά ευχαρίστησε τον Λιονέλ Μέσι που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την μυθική καριέρα του.

Ωστόσο, viral έχει γίνει μια κίνηση του 38χρονου άσου. Συγκεκριμένα, μετά από ένα σχόλιο του Τραμπ αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ο Μέσι εμφανίζεται στο τέλος να τον χειροκροτάει -με αμηχανία- με τους χρήστες στα social media να… κράζουν.

Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad.



Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days.



Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L — Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε μέσα σε λίγο καιρό να υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τους δυο ποδοσφαιρικούς GOAT της εποχής μας, αφού πριν λίγο καιρό είχε συναντηθεί και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αυθόρμητα, πολλοί ήταν εκείνοι που θυμήθηκαν τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και που άσκησε κριτική κατά της πολιτικής τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Italian Football Podcast (@itafootpod)

“Οι σερίφηδες του κόσμου είναι εκείνοι οι Αμερικανοί; Γιατί; Ακριβώς επειδή έχουν τις μεγαλύτερες βόμβες στον κόσμο σκέφτονται ότι είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς. Όχι, δεν είναι” είχε αναφέρει το 2018 ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του σε τηλεοπτική εκπομπή στη Βενεζουέλα για το Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον είχε χαρακτηρίσει “μαριονέτα”

Την ίδια περίοδο είχε καταθέσει αίτηση για βίζα, ώστε να μεταβεί στο Μαϊάμι προκειμένου να διευθετηθεί μία εκκρεμότητα που είχε με την πρώην σύζυγό του, Κλαούντια Βιγιαφάνιε, όμως η αίτηση απορρίφθηκε.