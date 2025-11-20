Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίχασε μετά τη συνάντησή του με τον Ντόλαντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μεταξύ των “λαμπερών” καλεσμένων” στο δείπνο που παρέθεσε την Τρίτη (18.11.2025) στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνίζεται στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, βάζοντας πολλά εκατομμύρια και βάζοντας στην… άκρη τις επικρίσεις για το ιστορικό της χώρας, σχετικά με στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο 40χρονος Πορτογάλος καθόταν σε περίοπτη θέση, όχι μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ και άκουσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναφέρει στην ομιλία του: “Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο”.

Λίγες ώρες μετά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο Λευκό Οίκο μαζί με τη μέλλουσα σύζυγό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση που έλαβε.

Η επίσκεψη προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Ρονάλντο πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Τραμπ, ενώ η Τζορτζ ίνα έκλεψε τις εντυπώσεις επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω στο προεδρικό γραφείο. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τον Λευκό Οίκο και αναρτήθηκαν αργότερα από τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις.

Πολλοί θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι πόζαρε δίπλα σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο, ρισκάροντας με αυτό τον τρόπο να χαλάσει την εικόνα του, για χάρη μιας εμφάνισης υψηλού προφίλ.

“Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006”, έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Πορτογάλου στο Instagram, στην οποία ο Ρονάλντο εμφανίζεται να περπατάει δίπλα στον Τραμπ.

“Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα” ανέφερε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: “Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις”.