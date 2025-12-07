Αθλητικά

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποχώρησε με φορείο μετά τον τραυματισμό του ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αγωνία για το μέγεθος του προβλήματος του Σέρβου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ
Ο Γκατσίνοβιτς αποχωρεί με φορείο μετά τον τραυματισμό του (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ “διέλυσε” με 4-1 τον Ατρόμητο στη 13η αγωνιστική της Super League, αλλά αγωνιά για τον τραυματισμό του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος και αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, μετά τον τραυματισμό του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έγινε αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ, καθώς έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο και βγήκε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena.

Στη συνέχεια χρειάστηκε μάλιστα και φορείο για να πάει στα αποδυτήρια, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να περιμένουν πλέον τις εξετάσεις του, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Δείτε τη φάση του τραυματισμού:

Ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να σώσει την μπάλα στο κόρνερ, με το πόδι του να “κλειδώνει” στο χορτάρι.

Αθλητικά
