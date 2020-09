Ο Βασίλης Μπάρκας συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστική του σκωτσέζικου πρωταθλήματος αφού κράτησε το μηδέν στη νίκη της Σέλτικ επί της Ρος Κάουντι.

Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της σκωτσέζικης Premiership συμπεριλήφθηκε ο Βασίλης Μπάρκας. Ο Έλληνας γκολκίπερ της Σέλτικ κράτησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη της ομάδας του με 5-0 κόντρα στη Ρος Κάουντι και έτσι κέρδισε τη διάκριση του καλύτερου τερματοφύλακα της αγωνιστικής.

🌟 @AberdeenFC‘s @RossMcCrorie4 has been named as Star Man in the SPFL Team of the Week!



Read it 👉 https://t.co/1T1MLXOJMq#SPFL pic.twitter.com/gAiWhawGnI