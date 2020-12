Ο Μπενζεμά έσπασε την κυριαρχία των Μέσι και Ρονάλντο στην Ισπανία (pics)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τον τίτλο στην Ισπανία την περασμένη σεζόν, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος στην Ισπανία.

Ο Γάλλος επιθετικός κατέκτησε το σχετικό βραβείο “σπάζοντας” την “κυριαρχία” των Μέσι και Ρονάλντο, οι οποίοι και είχαν μοιραστεί τα τελευταία 12 σχετικά βραβεία, με τον Ραούλ να είναι ο τελευταίος πριν από αυτούς το μακρινό 2012.

Στην απονομή των βραβείων που δίνει η Liga σε συνεργασία με τη Marca, o Μπενζεμά παρέλαβε αυτό του καλύτερου παίκτη της σεζόν, με τον Μέσι να παίρνει αυτό του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. Μαζί τους και ο Κουρτουά, που αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της σεζόν.

