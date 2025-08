O Nεμάνια Μαξίμοβιτς του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο ομάδας από το Κατάρ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί ένα παίκτη που βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, με τον μέσο του Παναθηναϊκού να είναι κοντά σε ομάδα από το Κατάρ όπως αναφέρει ξένο δημοσίευμα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Μαξίμοβιτς βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδας από το εξωτερικό, καθώς ο διεθνής Σέρβος μέσος του Παναθηναϊκού έχει γραφτεί για την Ρεάλ Οβιέδο, ομάδα που ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάρτηση του «solofichajes123» στο «X» (πρώην Twitter) οποίο αναδημοσιεύτηκε λίγο αργότερα και σε άλλα ισπανικά Μέσα, ο Μαξίμοβιτς φέρεται να προτιμάει την προοπτική του Κατάρ, με τον Παναθηναϊκό να μη λέει όχι στα 10 εκατομμύρια ευρώ που του προσφέρονται για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Ο Μαξίμοβιτς φέρεται να έχει πει όχι στην Οβιέδο, καθώς η ομάδα προκειμένου να φτάσει τα οικονομικά θέλω του Παναθηναϊκού για τον 30χρονο μέσο, δηλαδή ένα ποσό λίγο πάνω απ’ τα 4 εκατ. ευρώ, είχε μειώσει τα λεφτά προς τον παίκτη.

Κάπως έτσι, η πρόταση προς τον Μαξίμοβιτς ήταν στα 850.000 ευρώ ετησίως, συν ένα μπόνους 350.000 ευρώ, εφόσον έμεινε η ομάδα στην κατηγορία. Πολύ μακριά απ’ τα χρήματα που αμοίβεται αυτή την στιγμή ο Σέρβος άσος στον Παναθηναϊκό, όπου έχει ετήσιο συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



لاعب خط وسط منتخب صربيا نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عام ) يقترب من التوقيع مع نادي قطري..



Serbian national team midfielder Nemanja Maksimovic (30 years old) is close to signing with a Qatari club.. pic.twitter.com/EUyRT0ZUq0

— (@MohammadMo67573) August 5, 2025

Για τον Παναθηναϊκό ωστόσο, κάθε κουβέντα πάει στην άκρη μέχρι τα μέσα του μήνα, διότι προέχουν τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στον 3ο προκριματικό του Europa League. Εφόσον ολοκληρωθούν τα δυο παιχνίδια με τους Ουκρανούς, θα γίνει μία συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και θα υπάρξουν οι αντίστοιχες αποφάσεις, ανάλογα με τις προτάσεις που θα υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι για τον Μαξίμοβιτς.