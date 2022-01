Στα… πάτρια εδάφη και πάλι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την “περιπέτεια” που είχε στην Αυστραλία και την απέλαση του από τη χώρα.

Λίγες ώρες μετά την απέλαση του από την Αυστραλία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε στο αεροδρόμιο “Νίκολα Τέσλα” του Βελιγραδίου, με πτήση από το Ντουμπάι.

Στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου βρέθηκε πλήθος κόσμου για να τον υποδεχθούν. Αρκετοί έφεραν μαζί τους σημαίες της Σερβίας, ενώ φώναζαν και συνθήματα υπέρ του Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.

Πολλοί από αυτούς, έκαναν δηλώσεις σε ξένα Μέσα, εκφράζοντας την στήριξη τους προς τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η ιαχή “Νόλε, Νόλε” ακούστηκε πολλές φορές!



Χαρακτηριστικά ήταν και τα συνθήματα «Είσαι ο πρωταθλητής μας, Νόβακ» και «Σε αγαπάμε, Νόλε», τα οποία φώναζαν για χάρη του 34χρονου άσου.

#Djokovic la folla grida “Nole Nole Nole” Accoglienza da eroe per Il campione, finalmente a casa dopo l’annullamento del visto in Australia: “Sei il nostro orgoglio” Eroico Il popolo serbo!!!!! pic.twitter.com/NcJkMRsmHn

Novak Djokovic arrives at Belgrade airport after being deported from Australia pic.twitter.com/sf2P95sTHT