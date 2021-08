Ο Λέο Μέσι έκανε το πρώτο “βήμα” στην καριέρα του μετά την Μπαρτσελόνα, υπογράφοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις και για μία ακόμη μετεγγραφή.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ώστε να εξασφαλίσει την υπογραφή του για την Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, της οποίας και είναι ο ιδιοκτήτης.

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής θέλει να πείσει τον Μέσι να κλείσει την καριέρα του στις ΗΠΑ, “μετακομίζοντας” στην ομάδα του, μετά το τέλος του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

David Beckham has reportedly held talks with Lionel Messi about joining Inter Miami when he leaves PSG.



