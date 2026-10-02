Super League: Η πρώτη τηλεδιάσκεψη για την κεντρική διαχείριση και οι θέσεις των Big-4

Η συζήτηση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την αναδιανομή των εσόδων στη Super League πέρασε στην επόμενη φάση.

Η ομάδα εργασίας που συγκρότησε η Super League πραγματοποίησε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την πρώτη της τηλεδιάσκεψη, με βασικό στόχο να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης των μικρομεσαίων ΠΑΕ μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει προωθήσει ο πρόεδρος της λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος, με τη συζήτηση να αναδεικνύει από την πρώτη κιόλας συνάντηση διαφορετικές προσεγγίσεις και αρκετά σημεία που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία.

Η επόμενη τηλεδιάσκεψη προγραμματίστηκε για την προσεχή Τρίτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουν σε αυτή κι εκπρόσωποι των συμβουλευτικών εταιρειών PwC και Deloitte.

Η επιστολή του Ολυμπιακού και το ζήτημα της εμπορικότητας

Πριν από τη συνάντηση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε στείλει επιστολή με τέσσερις βασικούς άξονες: τα συνολικά έσοδα, την εμπορικότητα των ομάδων, τα μοντέλα κεντρικής διαχείρισης που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και τα κριτήρια με τα οποία μοιράζονται εκεί τα χρήματα. Ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε σύμφωνος με τη γενική κατεύθυνση της πρότασης, διατύπωσε όμως ενστάσεις για τον ρόλο της εμπορικότητας στην κατανομή των εσόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπ’ όψιν, λόγω της μεγάλης διαφοράς μικρών και μεγάλων. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων», ανέφερε κι εξέφρασε εκτίμηση ότι το ζήτημα θα προκαλέσει εντάσεις και διαφωνίες, κυρίως ανάμεσα στις ομάδες του Big-4.

Παράλληλα, έθεσε ανοιχτά το ενδεχόμενο να προχωρήσει η πρωτοβουλία χωρίς καθολική συμφωνία. «Αν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της πρότασης», σημείωσε, για να προσθέσει: «Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε έναν ενιαίο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε, 7-8 ομάδες, όσοι είμαστε».

Τα έσοδα και το μοντέλο άλλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Μηνάς Λυσάνδρου της ΑΕΚ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Super League πρέπει να εξετάσει συνολικά τους τρόπους αύξησης των εσόδων και όχι να περιοριστεί αποκλειστικά στο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο Αλαφούζος απάντησε ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το στοίχημα αποτελούν τις δύο πηγές από τις οποίες μπορούν να προκύψουν άμεσα περισσότερα χρήματα.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τη Stoiximan, έκανε λόγο για μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία, ωστόσο, διαμορφώνει ένα πλαίσιο που δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει. Όπως εξήγησε, η λίγκα θα πρέπει να αξιοποιήσει τον αυξημένο ανταγωνισμό ανάμεσα στις στοιχηματικές εταιρείες.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης πρότεινε να ξεκινήσει άμεσα συνεργασία της λίγκας με την European Leagues, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία χωρίς καθυστερήσεις από τη διαδικασία με τις συμβουλευτικές εταιρείες. Ο Μηνάς Λυσάνδρου τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της PwC, ενώ πρότεινε να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την European Leagues και την Players Association, προκειμένου να εξεταστούν τα μοντέλα κατανομής εσόδων που εφαρμόζουν άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι θέσεις Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Ατρόμητου

Η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Εύη Κουτσαυτάκη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορικότητα των ΠΑΕ. Τόνισε ότι αποτελεί βασικό κριτήριο στα μοντέλα κεντρικής διαχείρισης που εφαρμόζονται διεθνώς και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απουσιάζει από τη σχετική συζήτηση, ενώ η Μαρία Γκοντσάρεβα, εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ, δήλωσε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ζητώντας παράλληλα να υπάρχει σαφής εικόνα για τη διαδικασία και τα κριτήρια που θα καθορίσουν την τελική συμφωνία.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, η Κάτια Κοξένογλου έθεσε στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων ομάδων. Όπως επισήμανε, οι ΠΑΕ καλούνται να καλύπτουν ισότιμα έξοδα όπως το VAR και το Goal Line Technology, χωρίς όμως να απολαμβάνουν αντίστοιχη αύξηση εσόδων, την ώρα που οι οικονομικές δυνατότητες των μεγαλύτερων συλλόγων ενισχύονται σε διαφορετικό βαθμό.

Η πρώτη συνάντηση δεν οδήγησε σε συγκεκριμένη συμφωνία, ανέδειξε όμως τα βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι αν οι ομάδες θα καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος για ένα νέο μοντέλο κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων ή αν η πρωτοβουλία θα προχωρήσει με τη συμμετοχή μόνο όσων ΠΑΕ συμφωνήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ