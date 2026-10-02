Αθλητικά

Ο Κέντρικ Ναν ανεβάζει στροφές: Βίντεο από την προπόνησή του στο Telekom Center

Δεν αργεί η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ στη δράση
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Κέντρικ Ναν μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ανεβάσει στροφές στην αποθεραπεία του, προκειμένου να επιστρέψει εντός χρονικού προγράμματος στη δράση και την επόμενη εβδομάδα ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό.

Ο σούπερ σταρ του τριφυλλιού προπονήθηκε ατομικά στο T-Center, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ των πρασίνων απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:15, Novasports Prime) για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, δείχνοντας σε καλή κατάσταση.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί ξανά χωρίς τους Σλούκα, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ.

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Αθλητικά
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