Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Αϊζάια Κάνααν και ο Ερυθρός Αστέρας τον ανακοίνωσε

Ολυμπιακός και Αϊζάια Κάνααν ακολουθούν χωριστούς δρόμους, με την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να λέει το δικό της “αντίο” στον 33χρονο Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ. Ακολούθησε η ανακοίνωση από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Αϊζάια Κάνααν αγωνίστηκε για δυο σεζόν στον Ολυμπιακό, ερχόμενος από την Γαλατάσαραϊ, κέρδισε τους Πειραιώτες να κατακτήσουν ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα και ισάριθμα Σούπερ Καπ, αλλά δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει να φτάσουν στην ευρωπαϊκή διάκριση.

Το συμβόλαιο του Κάνααν με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε, οι “ερυθρόλευκοι” αποφάσισαν να μην το ανανεώσουν και αποχαιρέτησαν τον Αμερικανό, με μια ανάρτηση στο twitter.

Thank you @SiP03 for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! We are wishing you the best of luck in the next step of your career. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6dzkwKDMUb