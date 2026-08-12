Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός είνα κοντά στην απόκτηση του Μπαγιέ Εντιαγιέ

Τον 27χρονο Σενεγαλέζο ετοιμάζεται να πάρει ο Ολυμπιακός για... αντι-Πίτερς
Ο Εντιαγέ
Ο Εντιαγέ σε αγώνα της Βιλερμπάν (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός αναζητούσε ένα παίκτη στο “4” μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς και σύμφωνα με το έγκυρο «BasketNews» βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μπαγιέ Εντιαγιέ.

Με τη Βιλερμπάν να συνεχίζει να “ξεφορτώνεται” συμβόλαια, λόγω των οικονομικών της ζητημάτων, ο Μπαγιέ Εντιαγέ φαίνεται ότι θα μείνει ελεύθερος και ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί για την απόκτησή του.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ είχε την περασμένη σεζόν κατά μέσο όρο, 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 τάπες στην Euroleague σε 24 λεπτά ανά αγώνα με τη Βιλερμπάν.

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Αθλητικά
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