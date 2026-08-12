Δευτεραθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Σίσκος: Ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο

Ο Απόστολος Σίσκος έγραψε ιστορία στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Για δεύτερη σερί διοργάνωση, ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, όπως ακριβώς είχε γίνει και το 2024 στο Βελιγράδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή επιτυχία του Έλληνα κολυμβητή είναι, όμως, ακόμα μεγαλύτερη, καθώς αντιμετώπισε τους καλύτερους του κόσμου και κατάφερε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας σε 1:53.81.

Ο ασυναγώνιστος Ούγγρος, Χούμπερτ Κος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Απόστολος Σίσκος κατέβηκε το 1:54 με αυτό το συγκλονιστικό φινάλε, έκανε «κατάθεση ψυχής». Είχε 1:54.06 δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από τον ημιτελικό (ταξίδεψε με 1:54.12), αλλά…αχόρταγος όπως είναι δεν του έφτανε. Και το έκανε με σαδιστικό για όλους μας τρόπο: ξεκίνησε 3ος στα 50μ (26.74) με τον Ούγγρο «χρυσό» Ολυμπιονίκη και δυο φορές πρωταθλητή κόσμου, Χούμπερτ Κος, να προηγείται και τον Ιταλό, Τόμας Τσεκόν να ακολουθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 100μ συνέχισε 3ος ο αθλητής του Στέφανου Ζαφειριάδη (55.56), ο Κος ξέφυγε, ο Τσεκόν ήταν 2ος (ακόμα…). Στα 150μ πέρασε 4ος ο Απόστολος (1:24.73) που κάπου εκεί αποφάσισε να βάλει…φτερά στα πόδια του: «έπιασε» τον Τσεκόν, δεν του άφησε κανένα περιθώριο να τον αμφισβητήσει και τερμάτισε σε 1:53.81. Ο Κος πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με 1:53.08 (1:52.30 είχε κάνει στον ημιτελικό, ρεκόρ Ευρώπης). Τρίτος ο Τσεκόν 1:53.96.

Ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας από τους καλύτερους κολυμβητές στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο και στόχος του πλέον είναι μία διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.