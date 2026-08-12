Αθλητικά

Δευτεραθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Σίσκος: Ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο

Ο Έλληνας κολυμβητής διέλυσε και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισίου
Ο Απόστολος Σίσκος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
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Ο Απόστολος Σίσκος έγραψε ιστορία στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Για δεύτερη σερί διοργάνωση, ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, όπως ακριβώς είχε γίνει και το 2024 στο Βελιγράδι.

Η φετινή επιτυχία του Έλληνα κολυμβητή είναι, όμως, ακόμα μεγαλύτερη, καθώς αντιμετώπισε τους καλύτερους του κόσμου και κατάφερε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας σε 1:53.81.

Ο ασυναγώνιστος Ούγγρος, Χούμπερτ Κος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Απόστολος Σίσκος κατέβηκε το 1:54 με αυτό το συγκλονιστικό φινάλε, έκανε «κατάθεση ψυχής». Είχε 1:54.06 δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από τον ημιτελικό (ταξίδεψε με 1:54.12), αλλά…αχόρταγος όπως είναι δεν του έφτανε. Και το έκανε με σαδιστικό για όλους μας τρόπο: ξεκίνησε 3ος στα 50μ (26.74) με τον Ούγγρο «χρυσό» Ολυμπιονίκη και δυο φορές πρωταθλητή κόσμου, Χούμπερτ Κος, να προηγείται και τον Ιταλό, Τόμας Τσεκόν να ακολουθεί.  

Στα 100μ συνέχισε 3ος ο αθλητής του Στέφανου Ζαφειριάδη (55.56), ο Κος ξέφυγε, ο Τσεκόν ήταν 2ος (ακόμα…). Στα 150μ πέρασε 4ος ο Απόστολος (1:24.73) που κάπου εκεί αποφάσισε να βάλει…φτερά στα πόδια του: «έπιασε» τον Τσεκόν, δεν του άφησε κανένα περιθώριο να τον αμφισβητήσει και τερμάτισε σε 1:53.81. Ο Κος πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο με 1:53.08 (1:52.30 είχε κάνει στον ημιτελικό, ρεκόρ Ευρώπης). Τρίτος ο Τσεκόν 1:53.96.

Ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας από τους καλύτερους κολυμβητές στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο και στόχος του πλέον είναι μία διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

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