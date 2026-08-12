Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το Super Cup

Χωρίς καθαρό 9αρι οι Κρητικοί, με τον νεαρό Μπαλαμώτη στο τέρμα η Ένωση
Ο Γιόβιτς
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του αγώνα ΑΕΚΟΦΗ για το Super Cup.

ΑΕΚ και ΟΦΗ συγκρούονται στο Παγκρήτιο για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ποδόσφαιρο. Λίγη ώρα πριν τη σέντρα (20:00) του αγώνα, οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις επιλογές τους.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους Μπαλαμώτη, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμη, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους Χριστογεώργο, Πούγγουρα, Σιέλη, Κωστούλα, Αθανασίου, Αποστολάκη, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αϊτόρ, Φούντα και Νους.

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