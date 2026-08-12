ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το Super Cup

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του αγώνα ΑΕΚ – ΟΦΗ για το Super Cup.

ΑΕΚ και ΟΦΗ συγκρούονται στο Παγκρήτιο για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ποδόσφαιρο. Λίγη ώρα πριν τη σέντρα (20:00) του αγώνα, οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις επιλογές τους.

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Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους Μπαλαμώτη, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμη, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους Χριστογεώργο, Πούγγουρα, Σιέλη, Κωστούλα, Αθανασίου, Αποστολάκη, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αϊτόρ, Φούντα και Νους.