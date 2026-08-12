Ριμπάλτα πριν το ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Θα κάνουμε 1-2 μετεγγραφές ακόμη»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται (12/08/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) για το ματς με τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και ο τεχνικός διευθυντής της Ένωσης, Χαβιέ Ριμπάλτα προανήγγειλε μετεγγραφές για την ομάδα του.

Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ για το Super Cup είναι το πρώτο επίσημο για την ΑΕΚ στη σεζόν, αλλά το ρόστερ της φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί για φέτος, αφού ο Χαβιέ Ριμπάλτα τόνισε ότι θα γίνουν μία ή δύο κινήσεις ακόμη.

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Οι δηλώσεις του Ριμπάλτα

Για το ότι συμπληρώνεται η τρίτη μεταγραφική περίοδος που είχε τονίσει, πέρυσι, για το πρότζεκτ: «Ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Έχουμε έναν στόχο απόψε. Ίσχυε ότι χρειαζόμασταν τρεις μεταγραφικές περιόδους για τις σωστές κινήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά ας επικεντρωθούμε στον αποψινό τίτλο».

Για το αν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που στοχεύει η ομάδα να ενισχυθεί: «Ναι δουλεύουμε, θα γίνουν 1-2 κινήσεις ακόμα σε παίκτες που θα έρθουν και θα φύγουν. Δεν θα πω τις θέσεις, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι από τις μεταγραφές και για τους επόμενους στόχους: «Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα στις κορυφαίες ομάδες και να είμαστε μέσα στους στόχους μας, όπως το πρωτάθλημα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, ευχόμαστε να παίξουμε στο Champions League. Κοιτάμε το κάθε βήμα ξεχωριστά χωρίς μεγάλα λόγια».