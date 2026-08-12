Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πορεία με μηχανάκια έκαναν οι οπαδοί της Ένωσης προς το Παγκρήτιο

Εντυπωσιακή μηχανοκίνητη πορεία των φίλων της ΑΕΚ πριν τον τελικό του Super Cup
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πορεία με μηχανάκια έκαναν οι οπαδοί της Ένωσης προς το Παγκρήτιο
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Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγο (12/08/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ για τον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου και αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες οπαδοί και των δύο ομάδων.

Παρά το γεγονός ότι το ματς γίνεται στην Κρήτη, οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζονται για “βροντερό παρών” στην επίσημη πρεμιέρα της ομάδας τους στη σεζόν και ξεκίνησαν με πομπή με μηχανάκια για το Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι φίλοι της Ένωσης έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην Κρήτη από νωρίς και έβαψαν… κιτρινόμαυρο του Ηράκλειο της Κρήτης, για τον αγώνα με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Super Cup.

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Αθλητικά
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