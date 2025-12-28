Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τους Σέρβους

Για προφορική συμφωνία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τον Ταϊρίκ Τζόουνς κάνει λόγο το σερβικό “Sport Klub”, την ώρα που ο Αμερικανός σέντερ μπήκε στην 12άδα της Παρτιζάν για το ματς με την Σπλιτ.

Το σερβικό μέσο επικαλείται ελληνική πηγή, η οποία αναφέρει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού “δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα“.

Το Sport Klub υποστηρίζει ότι είναι πιθανό κι άλλες ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague να κινούνται για τον 28χρονο Αμερικανό σέντερ (2μ.06μ.), με την Παρτίζαν να θέλει να τον πουλήσει στην ομάδα που θα πληρώσει το μεγαλύτερο ποσό.

Ο Τζόουνς έχει μόλις 5.3 πόντους και 3.3 ριμπάουντ ανά 14.4 λεπτά στη φετινή Aba Liga, ενώ στη Euroleague μετράει 10.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά 23:28 σε 16 αγώνες.

Θυμίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς η 5η Ιανουαρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τη λύση συμβολαίων παικτών που θέλουν να αγωνιστούν σε άλλη ομάδα της Euroleague μέσα στην ίδια σεζόν.