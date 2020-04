Τη ρεβάνς με τη Γουλβς, για την φάση των “16” του Europa League, σκέφτονται από τώρα στον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους, με γνώμονα ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, όπως βγήκε στο… περίπου απ’όσα έχουν ειπωθεί στην τηλεδιάσκεψη της UEFA.

Με αφορμή τη σημερινή (3/4) πρεμιέρα της 4ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς “La Casa De Papel” όμως, ο Ολυμπιακός θυμήθηκε το περίφημο κορεό που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί του στο ματς με τη Μίλαν, πάλι για την διοργάνωση του Europa League και τότε.

Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει των Ιταλών με 3-1, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων και έκανε τη δική του τέλεια… ληστεία παίρνοντας την πρόκριση για τους “16”, με το κορεό εκείνο να προκαλεί αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και να αναφέρεται ακόμα και από τους συντελεστές της διάσημης σειράς.

Do you remember this legendary night at #Karaiskaki stadium, also known to us since then as “La Casa de La Leyenda”! More magical #Football moments will come soon, but for now we need to #StayAtHome, #StaySafe and watch @lacasadepapel season 4#Olympiacos #LCDP4 @LaCasaDePapelTV pic.twitter.com/kvmZNK4cFR