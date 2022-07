Μια σπουδαία μετεγγραφή ολοκλήρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το “τριφύλλι” ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνις, ενώ προχωράει και στην απόκτηση του Άντριου Άντριους.

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα φοράει και επίσημα ο Μάριους Γκριγκόνις, με τον “τριφύλλι” να… καλωσορίζει τον παίκτη με ένα ποστάρισμα στα social media.

Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί την τρίτη «πράσινη» μετεγγραφή, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά τους Πάρις Λι και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται και η ενίσχυση με τον Νέιτ Γουόλτερς.

Ο Γκριγκόνις την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έχοντας 12 πόντους και 2 ασίστ μέσο όρο με 51.2% στα τρίποντα σε 19 λεπτά συμμετοχής στην VTB League και 8.5 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ μέσο όρο με 43.1% στα τρίποντα σε 19 λεπτά συμμετοχής στην Euroleague.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ήρθε σε συμφωνία με τον Άντριου Άντριους, ο οποίος θα καλύψει το κενό που προέκυψε στην περιφέρεια των «πράσινων» από την αποχώρηση του Ντάριλ Μέικον.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ είχε μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα 14 πόντους (39.8% στο τρίποντο), 2.6 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.

It’s official 🖋



Welcome to the family, Marius Grigonis! ☘#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/2rrU92G1N8