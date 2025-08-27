«Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την προσφορά του για τον Βιθέντε Ταμπόρδα» σύμφωνα με Αργεντινό ρεπόρτερ

Ο Παναθηναϊκός “παλεύει” για να κλείσει τον Βιθέντε Ταμπόρδα από την Μπόκα Τζούνιορς και ένα νέο ρεπορτάζ από την Αργεντινή αναφέρει ότι οι “πράσινοι” έχουν ανεβάσει την προσφορά τους για να “κλειδώσουν” τη μετεγγραφή.

Ο χρόνος έχει αρχίσει να… πιέζει πλέον τον Παναθηναϊκό για την ολοκλήρωση των μετεγγραφών του και ο Βιθέντε Ταμπόρδα βρίσκεται στο προσκήνιο, αφού είναι η πρώτη επιλογή του “τριφυλλιού” για τη θέση του μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι “πράσινοι” προσφέρουν πια 5 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 4,3 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια σημαντικά μπόνους, περιμένοντας πλέον άμεσα την απάντηση της Μπόκα Τζούνιορς. Ο Ταμπόρδα αγωνίζεται ακόμη ως δανεικός στην Πλατένσε και έτσι γίνονται προσπάθειες για να “σπάσει” ο δανεισμός και να έρθει ο 24χρονος Αργεντινός στην Ελλάδα.