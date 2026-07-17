Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Φαν Ντρόνγκελεν με παρέμβαση Αλαφούζου – Έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός

Ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια υπήρξαν και η μετεγγραφή του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό μπήκε στην τελική της ευθεία, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού.

Για να υπάρξει τελικά deal και να βρεθεί η χρυσή τομή στις δύσκολες διαπραγματεύσεις, χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Ολλανδός αμυντικός συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία των Τούρκων και μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, ενώ είναι πολύ πιθανό να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα.

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Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (17.07.2026) αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές, με τον 27χρονο αμυντικό να έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Με βάση τα ρεπορτάζ, το κόστος της μετεγγραφής φτάνει περίπου στα 5-5.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός κλείνει έτσι άμεσα το κενό που υπήρξε στο κέντρο της άμυνάς του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό (ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο) του Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σπάρτα Ρότερνταμ, όπου καταγράψει 49 συμμετοχές. Το καλοκαίρι του 2017 πήρε μετεγγραφή στο Αμβούργο, με τους Γερμανούς να δίνουν περίπου 3 εκατομμύρια. Ευρώ.

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Στη γερμανική ομάδα έμεινε συνολικά τέσσερις σεζόν, παίζοντας τόσο στην Bundesliga όσο και στη δεύτερη κατηγορία, μετρώντας 95 εμφανίσεις και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Ουνιόν Βερολίνου, όμως πριν καν προλάβει να κάνει επίσημο ντεμπούτο, παραχωρήθηκε δανεικός στη Μέχελεν για το δεύτερο μισό της σεζόν 2021/22.

Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε ξανά ως δανεικός, αυτήν τη φορά στη Χάνσα Ρόστοκ, ενώ το καλοκαίρι του 2023 η Σαμσουνσπόρ τον απέκτησε, δίνοντας περίπου 200.000 ευρώ. Ο Ντρόνγκελεν έγινε βασικό μέλος της τουρκικής ομάδας. Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε και την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση στο Conference League, όπου βρέθηκε αντίπαλος και της ΑΕΚ στη League Phase.

Στην τράμπζονσπορ έχει καταγράψει συνολικά 112 συμμετοχές, οκτώ γκολ και τρεις ασίστ.