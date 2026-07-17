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Αθλητικά

Προπονητής Χαλ για τον Τζολάκη του Ολυμπιακού: «Κατά 95% κλεισμένη η μετεγγραφή»

“Υπογράφει στις αρχές της εβδομάδας” ανέφερε χαρακτηριστικά για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης στο Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Μετράει αντίστροφα ο Κωνσταντής Τζολάκης, για να αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον προπονητή της Χαλ. Μιλώντας στο “BBC Radio”, ο τεχνικός Σεργκέι Γιακίροβιτς επιβεβαίωσε πως η μετακίνηση του Έλληνα τερτματοφύλακα στην αγγλική ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία, αποκαλύπτοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και οι ιατρικές εξετάσεις.

Ο προπονητής της Χαλ αποκάλυψε πως η συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη βρίσκεται ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο, τονίζοντας ότι έχει ολοκληρωθεί κατά 95%.

Παράλληλα, ο Γιακίροβιτς ανέφερε ότι περιμένει τον 24χρονο γκολκίπερ να ενσωματωθεί στην ομάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως ο Τζολάκης είναι πολύ χαρούμενος και ανυπομονεί για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η πώληση του Τζολάκη θα φέρει στα ταμεία του Ολυμπιακού περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υποψήφιος αντικαταστάτης του Έλληνα τερματοφύλακα είναι ο Στέφαν Ορτέγκα.

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