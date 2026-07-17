Η Μαρία Σάκκαρη θαύμασε φωτογραφίες της Αγγελικής Κανελλοπούλου από το πρώτο Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μπροστά της τον “εντός έδρας” προημιτελικά με την Αλίσια Παρκς στο Athens Open και πριν την αναμέτρηση δέχθηκε μια ωραία έκπληξη. Οι διοργανωτές του τουρνουά της WTA (250άρι) της έδειξαν φωτογραφίες της μητέρας της, Αγγελικής Κανελλοπούλου, από την περίοδο που αγωνιζόταν και αυτή στα κορτ.

Πιο συγκεκριμένα, η μΜαρία Σάκκαρη είδε φωτογραφίες της Αγγελική Κανελοπούλου, από τη συμμετοχή της μητέρα της στο πρώτο Athens Open, το 1986.

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Η Ελληνίδα τενίστρια θαύμασε τη μητέρα της και σχολίασε το πόσο όμορφη ήταν τότε, αλλά και τώρα. Μάλιστα, έδειξε και τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στην συναθλήτρια της, Άιλα Τομιάνοβιτς, που βρισκόταν στο σημείο.

“Δείχνει ίδια” ανέφερε εντυπωσιασμένη η τενίστρια από την Αυστραλία, ενώ σχολίασε και την ομοιότητα που έχει το backhand της Μαρίας Σάκκαρη με αυτό της μητέρας της, βλέποντας μια συγκεκριμένη φωτογραφία.