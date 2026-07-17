Αθλητικά

Πέθανε η κόρη του Σίλβιο Μπαλντίνι σε ηλικία 30 ετών – Θλίψη στο ποδόσφαιρο της Ιταλίας και στην «σκουάντρα ατζούρα»

Θρήνος για τον υπηρεσιακό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Βαρύ πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της κόρης του Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητή της εθνικής Ιταλίας Κ21 και υπηρεσιακού τεχνικού της ανδρικής ομάδας των “ατζούρι”. Η Βαλεντίνα Μπαλντίνι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών έπειτα από χρόνια μάχης με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η Βαλεντίνα Μπαλντίνι αντιμετώπιζε από τη γέννησή της βαριά τετραπληγία (τετραπάρεση), μια σοβαρή κινητική αναπηρία που επηρέαζε όλα τα άκρα και την καθημερινή της ζωή. “Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι στο πλευρό του Μπαλντίνι. Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για αυτόν και την οικογένειά του, ολόκληρη η ιταλική ποδοσφαιρική κοινότητα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον Σίλβιο Μπαλντίνι. Έναν υπέροχο άνθρωπο, πριν καν γίνει σπουδαίος προπονητής, ικανό να μετατρέψει τον πόνο σε χαρά, τον πόνο σε μαρτυρία”, είπε ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό.

Ο Σίλβιο Μπαλντίνι είχε μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την κόρη του, αναφερόμενος με συγκίνηση στη δύναμη που του έδινε η παρουσία της και στον τρόπο με τον οποίο τον είχε διδάξει να αγαπά χωρίς ανταλλάγματα.

«Με έμαθε να αγαπώ χωρίς να περιμένω τίποτα πίσω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος είχε μετατρέψει τη δύσκολη προσωπική του εμπειρία σε πηγή δύναμης και έμπνευσης.

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