Η Μποαβίστα διαλύεται μετά από 123 χρόνια ιστορίας λόγο οικονομικών προβλημάτων

“Κατρακύλησε” οικονομικά και έφτασε στην διάλυση! “Μαύρες” στιγμές για το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας, αφού η Μποαβίστα αναγκάζεται να σταματήσει τη λειτουργίας της, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια διαδρομή 123 ετών.

Η Μποαβίστα κατάφερε το 2001 να κάνει την υπέρβαση, κατακτώντας το πρωτάθλημα και σπάζοντας την κυριαρχία των “μεγάλων” της Πορτογαλίας, ενώ έγινε σταθερή εκπρόσωπος των Ιβήρων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά όμως από δικαστική απόφαση, αναγκάζεται να σταματήσει κάθε δραστηριότητα μέχρι τις 31 Ιουλίου, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ιβηρική.

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Οι εγκαταστάσεις θα εκκενωθούν, τα κλειδιά του γηπέδου «Μπέσα» θα παραδοθούν και η ομάδα καλείται να αποχωρήσει μέχρι τότε.

Η κατρακύλα του συλλόγου -ιδιοκτησίας του Ζεράρ Λόπεζ- δεν ξεκίνησε τώρα. Οι “πληγές” άνοιξαν μετά τον υποβιβασμό του 2008. Παρότι η Μποαβίστα επέστρεψε στην Primeira Liga, τα οικονομικά προβλήματα δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν.

Ο νέος υποβιβασμός στο τέλος της σεζόν 2024/25 ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο χτύπημα. Η Μποαβίστα δεν πήρε άδεια συμμετοχής ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη κατηγορία, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα τοπικά πρωταθλήματα του Πόρτο.

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A tragic day in Portuguese football as Boavista are forced to shut down and cease all operations. The end of a historic 123-year old institution.



One of just 5 teams to have ever won the Portuguese top flight, this marks the painful demise of one of Portugal’s biggest clubs. pic.twitter.com/WxovfpdWlA — Alex Gonçalves (@Aljeeves) July 16, 2026

Εκεί άντεξε μόλις τρία παιχνίδια πριν αποσυρθεί, ενώ παράλληλα βρισκόταν υπό απαγόρευση μετεγγραφών. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ιστορικό γήπεδο “Μπέσα” βγήκε σε πλειστηριασμό…

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα “O Jogo”, η Μποαβίστα δεν κατάφερε να καταβάλει τις μηνιαίες υποχρεώσεις της ύψους 55.000 ευρώ, γεγονός που θα την αναγκάσει να παραδώσει τα κλειδιά των εγκαταστάσεών της, έως τις 31 Ιουλίου.

Το επόμενο βήμα, το οποίο δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, θα είναι η διάλυση και η εκκαθάριση του συλλόγου.