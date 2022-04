Ο Πάτρικ Μουράτογλου ανακοίνωσε ότι επιστρέφει ως προσωπικός προπονητής στο τένις γυναικών, αναλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, τη Σιμόνα Χάλεπ.

H 30χρονη Ρουμάνα τενίστρια είχε φθάσει το 2017 μέχρι και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά πλέον βρίσκεται στο Νο20 και θέλει να επιστρέψει στις πρώτε θέσεις, διεκδικώντας έναν τίτλο σε Γκραν Σλαμ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον ελληνικής καταγωγής προπονητή, ο οποίος παρέμεινε στο πλευρό αρκετών αθλητών τα τελευταία χρόνια, όπως του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά ο ίδιος έχει να προπονήσει προσωπικά μία αθλήτρια, εδώ και 8 χρόνια, οπότε και έληξε η καθημερινή συνεργασία του με έναν θρύλο του αθλήματος, τη Σερένα Γουίλιαμς.

“Σήμερα ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική μου καριέρα: Είμαι ο νέος προπονητής πλήρους απασχόλησης της Σιμόνα Χάλεπ”, έγραψε σχετικά ο Μουράτογλου στα social media, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με την Χάλεπ.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw