Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε την ευθύνη για την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League

Υπερβολικό χαρακτήρισε το rotation που έκανε στην αναμέτρηση
Πεπ Γκουαρντιόλα
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι/ Reuters/Lee Smith

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην 5η αγωνιστική του Champions League και ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανέλαβε όλη την ευθύνη για την άσχημη εικόνα των «πολιτών» στην αναμέτρηση.

«Πρώτη φορά στη ζωή μου αλλάζω τόσο πολύ την ομάδα. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν είχαμε τον Χάαλαντ, τον Μπερνάρντο. Δεν ξέρω πραγματικά την απάντηση. Έβλεπα τη διάθεση των παικτών, την ενέργεια στις προπονήσεις, πίστεψα ότι ήταν όλα καλά, άλλωστε ο Χάαλαντ δε γίνεται να παίζει σε όλα τα ματς 95 λεπτά. Πρώτη φορά κάνω τόσο μεγάλο rotation, αλλά τελικά ήταν υπερβολικό», ανέφερε ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «πολίτες» είναι στην 6η θέση του Champions League με 10 βαθμούς και έχουν πολλές πιθανότητες να καταλάβουν μία από τις οκτώ πρώτες θέσεις που θα τους φέρει αυτόματα στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

