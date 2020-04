Ο Ρικ Πιτίνο προχώρησε στην πώληση μίας πολυτελέστατης κατοικίας του για το ποσό των 17 εκατ. δολαρίων.

Κατά 17 εκατ. δολάρια πλουσιότερος είναι πλέον ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα. Ο 67χρονος Αμερικανός τεχνικός, που πλέον θα κάθεται στον πάγκο του κολεγίου της Αϊόνα, προχώρησε στην πώληση της πολυτελέστατης κατοικίας που διέθετε στην περιοχή Ίντιαν Κρικ της Φλόριντα -και μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες- έναντι του ποσού των 17 εκατ. δολαρίων.

Rick Pitino has sold his waterfront mansion in Indian Creek, Fla., for $17 million. pic.twitter.com/KFUSZwOqWY