Ο Αλεξέι Ποκουσέφκσι συνεχίζει να προκαλεί ντόρο στο NBA με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και μετά το παιχνίδι με τους Χόρνετς, το όνομά του μπήκε δίπλα σε αυτό του Κέβιν Ντουράντ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 εύστοχα τρίποντα, με τον τελευταίο αριθμό να είναι ρεκόρ για rookie των “κεραυνών”, την ώρα που το “25άρι” του τον έφερε στη 2η σχετική θέση της ομάδας, πίσω μόνο από τον Κέβιν Ντουράντ.

Το γεγονός αναδεικνύει και την επιτυχία του Ποκουσέφσκι, ο οποίος εκμεταλλεύεται απόλυτα το rebuilding των Θάντερ, κάνοντας ήδη τη διαφορά στην ομάδα του και ξεπερνώντας τις προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν πριν το ξεκίνημα της σεζόν.

Poku tonight:



25 PTS

9 REB

7 3PT (franchise rookie record)



Only one other OKC player has dropped 25+ points at a younger age — Kevin Durant.