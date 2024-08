Ο πρόεδρος της Νιου Σεντς έγινε viral με τα γυαλιά που φόρεσε στην κλήρωση του Conference League

Με αυτά τα γυαλιά, δεν θα μπορούσε παρά να τραβήξει τα βλέμματα! Ο πρόεδρος της Νιου Σεντς, Μάικ Χάρις, έκλεψε την παράσταση στην κλήρωση της League Phase του Conference League.

Παρακολουθώντας από τους τηλεοπτικούς δέκτες την κλήρωση του Conference League, πέρα από “πονοκέφαλο” για τη νέα διαδικασία, τα μάτια όλων “άστραψαν” όταν ξαφνικά η κάμερα εστίασε στον πρόεδρο της Νιου Σεντς.

Ο Μάικ Χάρις υπηρετεί την ομάδα τα τελευταία 25 χρόνια από διάφορα πόστα και την έχει οδηγήσει σε πολλούς τίτλους. Ο Βρετανός επιχειρηματίας δραστηροποιείται στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών και δείχνει εκκεντρική φυσιογνωμία.

Με την εμφάνισή του -και τα γυαλιά που φόρεσε- στην κλήρωση του Conference League έγινε viral, με τον κόσμο να τον ανακηρύσσει πιο… κουλ πρόεδρο ουαλικού κλαμπ, πάνω και από τον Ράιαν Ρέινολντς της Ρέξαμ!

The coolest man at the Conference League draw—or maybe ’twas some party.



First The New Saints become the first-ever domestic Welsh club to reach a European group or league stage, then owner Mike Harris steals the show as TNS learn their opponents.



