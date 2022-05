Ο Ράφα Ναδάλ έκανε ιδανική πρεμιέρα στη Ρώμη. Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε άνετα με 2-0 σετ του Τζον Ίσνερ και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Την 69η νίκη της καριέρας του στο Masters της Ρώμης πανηγύρισε ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Τζον Ίσνερ σε μόλις 77 λεπτά αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 35χρονος Ισπανός τενίστας δεν άφησε περιθώρια στον Αμερικανό ψηλό, επικρατώντας με 6-3, 6-1 και προκρίθηκε στους “16” της διοργάνωσης.

Εκεί, θα συναντήσει τον Νο13 του ταμπλό, Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος έχει κάνει δυο εντυπωσιακές νίκες μέχρι στιγμής στο ταμπλό, αποκλείοντας τον Λορέντσο Σονέγκο, αλλά και τον Νικολός Μπαζιλασβίλι.

Beginning his 800th week in the top 5 with a win 💪@RafaelNadal sees off Isner 6-3 6-1 to advance into the last 16 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/ZbxqVIk6Dc