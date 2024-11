Ο Ρόι Κιν τσακώθηκε με οπαδό: «Θα σε περιμένω στο πάρκινγκ» του είπε μετά το Ίπσουιτς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρόι Κιν δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτετ παραμένει έτοιμος να τσακωθεί με όποιον τον ενοχλεί. Αυτή τη φορά, τα έβαλε με έναν οπαδό, στην έδρα της Ίπσουιτς.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε με το βαθμό από την έδρα της Ίπσουιτς(1-1), στο ντεμπούτο του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της. Το ματς όμως είχε να… δώσει ενδιαφέρουσες στιγμές και μετά τη λήξη του, με πρωταγωνιστή τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και νυν τηλεσχολιαστή, Ρόι Κιν.

Ο παλαίμαχος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμαζόταν να βγει στον αέρα του “Sky Sports” μαζί με τους Τζέιμι Ρέντναπ και Ίζι Κρίστιανσεν, όμως την ώρα που δεχόταν οδηγίες από τη ομάδα της παραγωγής άκουσε έναν οπαδό πίσω του να τον… στολίζει και -τι το πρωτότυπο- αποφάσισε να αντιδράσει.

Ο Ρόι Κιν έφυγε από το τηλεοπτικό σταντ και πλησίασε τον οπαδό, έχοντας άγριες διαθέσεις, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής!

Θα σε περιμένω στο πάρκινγκ και ίσως εκεί συζητήσουμε”, του είπε μεταξύ άλλων ο Κιν, την ώρα που άλλοι οπαδοί έβλεπαν το περιστατικό από μακριά και συνέχισαν να βρίζουν τον παλαίμαχο παίκτη.

Roy Keane’s just offered an Ipswich fan out in the car park



“I’ll wait for you in the car park and we can discuss it!”pic.twitter.com/gJsEQkU1Ow