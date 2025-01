Ο Σακίλ Ο’Νιλ αποδέχθηκε την πρόταση της Euroleague να δει από κοντά ένα ντέρμπι Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας

H Euroleague προσκάλεσε τον Σακίλ Ο’ Νιλ να βρεθεί στην Σερβία και να παρακολουθήσει από κοντά ένα ντέρμπι ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα, προκειμένου να ζήσει από κοντά την «καυτή» ατμόσφαιρα, με τον θρύλο του ΝΒΑ να απαντά θετικά.

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής στην Euroleague, με το «EuroLeague & Friends Podcast» να κάνει ξεχωριστή αναφορά στο παιχνίδι. Μάλιστα η λίγκα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο twitter απηύθυνε κάλεσμα στον Σακίλ Ο΄Νίλ, προκειμένου να δώσει το παρών σε ένα από τα επόμενα ντέρμπι.

Ο παλαίμαχος star του ΝΒΑ δεν άφησε αναπάντητη την πρόσκληση, με τον ίδιο να απαντά θετικά, ζητώντας να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα ο ίδιος θέλοντας να μπει περισσότερο στο κλίμα του σέρβικου ντέρμπι, άλλαξε το όνομα του σε Σακίλ Ονίλοβιτς!

Shaquille O’nealovic we’ll see you in soon @SHAQ https://t.co/Qu7RccTfOH pic.twitter.com/bEFh5OQxjF