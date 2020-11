Ο… σεφ Βιεϊρίνια τάισε οπαδό του ΠΑΟΚ (video)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα ακόμα πρωτότυπο video, με πρωταγωνιστή -αυτή τη φορά- τον Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και πρωταγωνίστησε σε κλιπάκι του «δικέφαλου του Βορρά», με αφορμή την υποψηφιότητα της καμπάνιας του επίσημου καναλιού της ομάδας για το βραβείο Best Marketing Campaign στα Sports ATT Awards.

Σαν άλλος… mastershef, ο Βιεϊρίνια εμφανίζεται να φτιάχνει σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ αυγά για brunch και μάλιστα, όχι μόνο του τα σέρβιρε, αλλά του έδωσε και μια μπουκιά

This is how we interact with our subscribers and we serve our brunch @SP_Influencers #SPOTTAwards #PAOK #PAOKTV #PressPlay pic.twitter.com/dW9wxogBok