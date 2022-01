Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκατομμύρια οπαδούς σ’ όλο τον κόσμο. Μερικοί απ’ αυτούς είναι, μάλιστα, πολύ γνωστοί, όπως ο Σέρχιο Ράμος.

Ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έκανε ανάρτηση στο twitter και κρατώντας τη φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει τον κορυφαίο Έλληνα φόργουορντ των Μπακς για το All Star Game του NBA.

«Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη και τους πρωταθλητές Μπακς, για την εμφάνιση. Ψηφίστε τον Γιάννη για το All Star Game, η ψήφος είναι διπλή. Μην αργείτε», ήταν το μήνυμα του Ισπανού αμυντικού της Παρί Σεν Ζερμέν.

⭐️ It’s Double Vote Day for my friend @Giannis_An34, and I want you to get this NBA Champion & All Star MVP the most votes ⭐️



1 RT = 2 Votes@Bucks x #NBAAllStar pic.twitter.com/Xhx7QvOur8