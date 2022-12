Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνηθίζει να εκφράζει τις απόψεις του στα social media, παρά τη -συχνά- “σκληρή” κριτική εναντίον του και αυτή τη φορά προκαλεί συζητήσεις με τα σχόλιά του για το φεμινισμό.

Κάνοντας retweet ένα… προκλητικό σχόλιο του επιχειρηματία Ιμάν Γκάτζι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε στη συνέχεια και ο ίδιος θέση, παραθέτοντας την άποψή του για το θέμα.

Η αρχική ανάρτηση του Γκάτζι έγραφε το εξής: «Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει στις γυναίκες να μισούν τους άνδρες. Γυναίκες να μισούν τις γυναίκες εκείνες που είναι περήφανες που είναι γυναίκες. Και κάνει τους άνδρες να ντρέπονται που είναι άνδρες. Είναι πραγματικά κρίμα που κάτι που ήταν αρχικά τόσο αγνό έχει μετατραπεί σε κάτι τόσο καρκινώδες».

Ο Τσιτσιπάς απάντησε στη συνέχεια σε σχόλιο στη δική του ανάρτηση, αναφέροντας: “Κατά τη γνώμη μου όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι με όλους. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φυλή του. Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φύλων σε μια λατρεία οργής που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο;”

Modern feminism teaches women to hate men. Women to hate women that are proud to be women. And makes men ashamed to be men. It’s a real shame to see something that was initially pure turn so cancerous.

In my opinion everyone is and should be equal to everyone. No matter your background, gender, religion, ethnicity or race.



Modern feminism has swerved from gender equality into a cult of outrage that seeks to disparage men.



How is that fair?